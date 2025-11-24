Haberler

Fatih Tekke: "3 Puan Değerli, Ama Edin Visca'nın Sakatlanması Üzücü"

Güncelleme:
Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir karşısında elde ettikleri 3 puanın değerli olduğunu ancak kaptan Edin Visca'nın sakatlanmasının üzücü olduğunu belirtti. Ayrıca, takımının hücum gücüne dikkat çekti ve şampiyonluk hedeflerinin kolay olmadığını vurguladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir karşısında elde ettikleri 3 puanın değerli olduğunu ancak takım kaptanı Edin Visca'nın sakatlanmasının üzücü olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "İzleyenleri heyecanlandıran bir maç oldu. Üzücü tarafı maçın başında, sevindirici tarafı ise maçın sonundaydı. Rakip adına üzücü tarafı maçın 10. dakikasında gördükleri kırmızı karttı. Rakibin 10 kişi kalması bizim için pozitif görünse de Edin'i kaybettik. Bu akşam veya yarın operasyon geçirecek. 10 kişi kalan rakibe karşı istenmeyen durum geriye düşmektir. Bu geri düşmelerden biri penaltı, diğeri basit top kaybı sonrası oldu. Bizim için pozitif görünen anlarda olumsuzluklar yaşadık. Ancak bundan geri dönmesini bildik. Özellikle maçın son anlarında Muçi'nin galibiyetteki rolü çok önemliydi. Böyle bir morale çok ihtiyacı vardı. Çok zor bir maç oynadık. Hep aynı problemleri yaşıyoruz. Aldığımız 3 puan bizim için çok değerli ama kaptanımızın sakatlanması üzücüydü" değerlendirmesinde bulundu.

"Rakibin kalemize geldiği anlar çok az"

Kalelerinde gördükleri 3 golün de akan oyundan gelmediğini belirten Tekke, "Biri taçtan, biri penaltı, diğeri ise kornerden geldi. Rakibin kalemize geldiği anlar çok az. Özellikle duran toplara çalışmıştık ama bazen oyuncular maçın duygusuyla hareket ediyor. Bu maçla ilgili savunmayla ilgili konuşulacak şeyler yok. Bence tam tersi hücumla ilgili konuşmamız lazım. Daha kontrollü ve net bitireceğimiz set hücumları olması gerekiyordu. Denedik ama çok acele ettik" ifadelerini kullandı.

"Geniş bir kadromuz yok"

Göreve geldiği günden bu yana takımdaki değişimi herkesin fark ettiğini aktaran bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Allah nasip ediyor, lütfediyor. Göreve geldiğimdeki durumla bugünkü durumu ve gelişimi herkes görüyor. Çok pozitif gidiyor. Bence olduğundan da fazla gösterilmeye çalışılıyor. Olduğundan fazla göstermeye gerek yok. Biz durumumuzu biliyoruz. Bugün iki oyuncumuz sakatlandı. Folcarelli'nin arka adalesinde sıkıntı var. Edin şu an için yok. Bizim geniş kadromuz yok" diye konuştu.

"Hanımım bile 'Biz şampiyon olacağız' diyor"

Şampiyon olmayı çok istediğini ancak bunun kolay olmadığını vurgulayan Fatih Tekke, "Hanımıma bile anlatamıyorum. O bile dışarıdaki insanlar gibi, 'Biz şampiyon olacağız' diyor. Bunu benim kadar kimse isteyemez. 7/24 kulüpte yatıp kalkıyoruz. Buranın çocuğuyuz. Takımımı biliyorum. Biz, 1 ile 4 arasında konumlanırsak çok iyi başarı. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler. Birileri, 'Biz bu takımı şampiyon yaparız' diyebilir. Buyursun gelsinler. Benim sözleşmem bir gün. İki tarafın da karşılıklı feshetme hakkı var. Bugün taraftar alkışlar, yarın 'Hocam sen git' diyebilir. Benim bir sorunum yok. Muçi'ye kızılırken de aynı şeyleri söylüyorum. Oyuncularımla her an beraberim. Trabzonspor, takımımız. Bizden çok daha iyi kadrolar var. Çok büyük hatalar yaparlarsa bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Şampiyon olmayı çok istiyorum ama kolay değil. Maçlar kolay geçmiyor. Kırılma anları yaşanıyor. Takımımızın kapasitesi belli ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar en iyisini yapmadık. Daha iyisini yapabiliriz. Müsaade ederlerse daha iyisini inşallah yapacağız. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Kimse kusura bakmasın, akla değil fikre ihtiyacımız var. Fikirleri her zaman dinlerim. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var" sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

