Fatih Tekke: '11 haftada büyük iş başardık'

Fatih Tekke: '11 haftada büyük iş başardık'
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçının ardından 11 haftalık dönemi değerlendirerek, takımın başarılı bir süreç geçirdiğini ve Avrupa kupaları şansının kaçtığını belirtti. Genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Tekke, takımın fiziksel durumunun da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

- Fatih Tekke : "11 haftada büyük iş başardık"

ANTALYA - Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçının ardından, "11 haftada büyük iş başardık, Avrupa kupaları ihtimali vardı ama yetmedi" dedi. Tekke, ayrıca Cihan Çanak'ın kesinlikle takımda kalacağını sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Fatih Tekke, hem karşılaşmayı hem de göreve geldikten sonra geçen 11 haftalık dönemi değerlendirdi. Tekke, "90 dakikası bizim üstünlüğümüzle geçen bir maç her şeyle beraber. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Geldiğimizden bu yana 11. lig maçımız, bence gayet iyi başardık. Çok problem oluşturulmasına rağmen çok şükür, çok iyi başardık" dedi.

"Genç oyuncular için önemli bir gündü"

Karşılaşmada sahaya çıkan genç oyuncuların performansından memnuniyet duyduğunu belirten Fatih Tekke, özellikle ilk kez 11'de sahaya çıkan Ali'ye dikkat çekti. Tekke, "Ali'ye bir parantez açmak lazım. İlk 11'de oynadığı ilk maç. Çok iyi oynadı. Gençlerimizin eksiklerinin tamamlanması lazım, çok eksiğimiz var. Antrenmanlar ve süreler önemli. Bu iş bir süreç işi" şeklinde konuştu.

"Fiziksel değerler beni rahatsız etti"

Takıma geldiğinde en çok rahatsızlık duyduğu konunun oyuncuların fiziksel durumu olduğunu vurgulayan Tekke, oyunu hızlı oynamak istediklerini ancak mevcut yapının bunu desteklemediğini şu şekilde dile getirdi: "Geldiğimde beni en rahatsız eden şey değerlerdi, özellikle fiziksel değerler. Oyuncularıma hep hızlı oynamamız gerektiğini söyledim. Ön alan baskılı bir oyun hedefledik ama sezonun sonuna gelmemiz, bazı oyuncuların fiziksel durumu ve sakatlıklar bu konuda risk almamızı engelledi."

"Takımda sadece futbolcular değil, insanlar var"

Trabzonspor'un sadece saha içinde değil, saha dışında da bir dönüşüm yaşadığını söyleyen Tekke, oyuncuların psikolojik durumlarına da değindi. Tekke, şöyle devam etti: "Dışarıdan bakıldığında sadece futbol takımı görülüyor ama içeride bir insan grubu vardı. Psikolojik durumları da vardı. Şu an insanların yüzleri gülüyor. Bu da önemli bir değişim. Kolay olmadı ama oyuncularım son dakikaya kadar ne söylediysek onu yapmaya çalıştı. Hepsinin ayağına sağlık."

"Cihan Çanak takımda kalacak"

Yeni sezona dair planlamaların sürdüğünü kaydeden Fatih Tekke, takımda 40 oyuncunun bulunduğunu, gidecek ve kalacak isimler üzerinde çalıştıklarını ancak şu an için sadece bir ismin kesinliğini şöyle duyurdu: "Şu an kırk oyuncumuz var. Gelecekler, gidecekler, kalmak isteyenler, gitmek istemeyenler olacak. Süreç kolay değil ama yarışan bir takım kurmak istiyoruz. Şu an isim üzerinden net konuşmak mümkün değil ama şunu söyleyebilirim, kendisine de söyledim, Cihan Çanak kalacak, bu kesin."

"Avrupa kupaları şansı vardı ama yetmedi"

Göreve geldiği 11 haftalık süreçte yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup olduklarını hatırlatan Tekke, "Evet, Avrupa kupalarına gidebilir miydik? Evet, bu olabilirdi. Ama 11 hafta yetmedi açıkçası. Totalde baktığımızda başarılı bir dönem geçirdik" şeklinde konuştu.

Yeni sezona dair oyun planını da açıklayan Fatih Tekke, Trabzonspor'un daha agresif ve organize bir takım haline gelmesini hedeflediğini söyleyerek, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Dinamik oyunculardan oluşan, ön alan baskısını sürdürebilen, top kendisindeyken oyun organizasyonu net olan bir takım kurmak istiyorum. Bunun için zamana ve doğru planlamaya ihtiyacımız var."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Spor
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