Üye Girişi
Haberler

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can: 'Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, takımın yeni sezonda Süper Lig'e çıkmak istediğini belirtti. Can, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve 4-5 oyuncu daha alarak sezona iyi bir şekilde başlamak istediklerini söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, "Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz" dedi.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde birinci etap kampını tamamlayan Fatih Karagümrük, ikinci etap için Bolu'da hazırlıklara başladı. Günü çift antrenmanla tamamlayan Karagümrük, Gerede ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Teknik Direktör Şenol Can ile tekrardan yeni sezonda Süper Lig'e çıkmak istiyor.

"4-5 transfer daha yapıp sezona çok iyi bir şekilde başlamak istiyoruz"

1 Temmuz'da çalışmalara başladıklarını belirten Şenol Can, "13 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Ondan sonra takıma iki gün izin verdik. Diğer kamp döneminde de son bir haftada gerçekten yine tempolu, coşkulu çift idmanlarla kampımıza devam ediyoruz. Bu arada da hazırlık maçları da oynuyoruz. Hem teknik hem taksiksel yönde gelişmek için. Çok önemli oyuncular aramıza katıldı. Yabancı oyuncular, yerli oyuncular, genç oyuncular olarak aramıza çok iyi oyuncular transfer daha eksik bölgelerimiz de var. Geçen seneden kalan oyuncularımızla birlikte güzel bir ahenk yakaladık. Tabii eksik bölgelerimizde çalışmalar devam ediyor. Takımımıza uygun, bütçemize uygun, bu lige uygun oyuncuları aramaya çalışıyoruz. 4-5 transfer daha yapıp sezona çok iyi bir şekilde Karagümrük olarak başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz"

Bu sene ligin zor olacağını vurgulayan Can, "Gerçekten her takım çok zorlu. Şehir takımları var, şirket takımları var. Her takım şampiyonluğa oynamak istiyor. Yaklaşık 10 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu lig bu liginde seyir zevki çok yüksek hale gelecek. Gerçekten herkes çok yüksek bütçelerle iyi transferler yapıyorlar. Ama burada ligin başı çok önemli. Lige nasıl başlarsan öyle gider ama ligin sonu sonunu getirmek de çok önemli bu ligde. Sonlar çok önemli. İnşallah bizim hedefimiz Karagümrük olarak tekrar Süper Lig'e geldiğimiz yakıştığımız Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz. Bizim tek amacımız bu sene şampiyon olup Süper Lig'e geri dönmek" dedi.

"Hepimiz çıkmak için tekrardan motiveyiz"

Karagümrük'ün yeni transferi 35 yaşındaki tecrübeli stoper Papy Djilobodji ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada bizi Serkan hoca, Süleyman Başkan herkes beni çok iyi ağırladı. Ekiple de aram çok iyi. Buraya tecrübemi katmaya geldim. Kendimi de göstermeye geldim. Hepimiz çıkmak için tekrardan motiveyiz. Ben kesin olarak motiveyim. Takım olarak çocuklar herkes çok motive ve elimizden geleni yapacağız. Bu sene tekrar ait olduğumuz yere çıkmak için. Çok mutluyum ve buraya çok çabuk adapte oldum. Bütün takım olarak hem çalışanlar, futbolcular, herkes beni çok iyi karşıladılar burada. ve hepimiz çok motiveyiz ve tekrardan elimizden geleni yapmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Şenol Can Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

 Denizde yüzerken kanlar içinde kaldı! Çarpan kişi küfürü basıp kaçtı

Denizde yüzerken kanlar içinde kaldı! Çarpan kişi küfürü basıp kaçtı

 Netanyahu yeni bir katliama hazırlanıyor! Kanlı mesaj bölgedekilere ulaştı

Netanyahu yeni bir katliama hazırlanıyor! Kanlı mesaj bölgedekilere ulaştı

Bakmadan Geçme

Kadir Ezildi'nin babası kim? Babası sosyal medya hesabından isyan etti! Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle Paris 2024'te yarışamayacak! Tuğrulhan Erdemir yarışmayacak mı? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede? Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede? ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? Vakko'nun Paris 2024 Team Türkiye kıyafet tasarımı ne? Olay ne, ne oldu? 27-28 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sancaktepe, Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Keçiören, Altındağ, Ayaş elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title