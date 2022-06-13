Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo için basın toplantısı düzenlendi

Serkan Hurma: Pirlo, İsmi dünyaca kabul görmüş bir marka

"4 senedir stat konusunda yapmadığımız çalışma kalmadı"

Andrea Pirlo : Fatih Terim'e karşı iyi hislerim var

Serhan TÜRK / İSTANBUL, - VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, bugün düzenlenen imza töreni ile kendisini bir yıllığına Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Andrea Pirlo'nun yanı sıra kulübün asbaşkanı Serkan Hurma da hazır bulundu.

Son olarak kadro ve oyun anlayışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim kendi yöntemlerim var. Aklımda sistemsel fikirlerim var. Oyuncular göre istediğimiz noktaya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şu anda hangi oyuncuları almamız gerektiğiyle ilgili çalışma yapmaya vaktimiz var. Bu duruma da bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.