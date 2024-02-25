Fatih Karagümrük, Hakemlere Tepki Gösterdi

Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ligimiz için bu rezil oyunu sergileyenlere sesleniyoruz. Senaryonuz da, oyuncularınız da, yönetmeniniz de çok kötü. Yakında erken final yapıp gösterimden kalkacaksınız" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-0 öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar maçın ardından müsabakanın hakemlerine tepki gösterdi. Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Ligimiz için bu rezil oyunu sergileyenlere sesleniyoruz. Senaryonuz da, oyuncularınız da, yönetmeniniz de çok kötü. Yakında erken final yapıp gösterimden kalkacaksınız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL