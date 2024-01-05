Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı Başarılarıyla Gurur Duyuyor

2023 yılını birbirinden önemli sportif başarılarla tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti. Kulvarlarda elde edilen başarıların değerlendirildiği buluşmada altın kulaçlar, elde ettikleri başarıları büyük bir gururla paylaştılar.

Yüzme branşında elde ettiği büyük başarılarla adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 2023 yılını da oldukça başarılı bir karneyle tamamladı. Yeşil-siyahlı kulüpte farklı yaş gruplarında müsabık olan yüzücüler, geride kalan yılın değerlendirildiği ve yeni yıl hedeflerinin belirlendiği buluşmada şampiyonlar, katıldıkları yarışlardaki deneyimlerini ve sonrasında yaşadıkları mutluluğu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na büyük bir gururla anlattılar. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen programda kulüp idarecileri ve teknik adamlardan, tamamlanan yarışlarla ilgili bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, havuzun şampiyonlarıyla yakından ilgilenerek elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

"Şampiyon kulaçlarımızla gurur duyuyoruz"

Yüzme takımı sporcularının kabulü sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen sporcularının ulusal ve uluslararası platformda elde ettikleri başarılardan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında, "2023 yılını her biri oldukça önemli başarılarla tamamlayan yüzme takımı sporcularımız ve onların değerli antrenörleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sporcularımızın, ulusal ve uluslararası platformda elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzme Federasyonu 2023 planlı faaliyet programında yer alan, Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri başta olmak üzere yüzücülerimiz katıldıkları birçok farklı organizasyonda başarı karnesine yeni notlar eklediler. Ödül kürsüsüne giden yolda büyük emek veren tüm sporcularımızı, değerli velilerimizi ve kıymetli teknik ekibimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP