Fabio Coentrao, baba mesleğiyle kaçakçılık yapmış

Uzun yıllar İspanyol devi Real Madrid'de forma Portekizli eski futbolcu Fabio Coentrao, çocukluk hayali olan baba mesleğini yaparken kaçakçılığa bulaştı.

FUTBOLU BIRAKIP BALIKÇILIĞA BAŞLAMIŞTI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; son olarak ülkesinin takımlarından Rio Ave'de oynayan ve 2021 yılında futbolu bırakıp baba mesleği olan balıkçılığa yönelen Coentrao, tekne filosu kurarak sektöre girdi. Portekizli eski futbolcu, hayaliyle ilgili olarak "Denizde yaşamak, birçok insanın düşündüğü gibi kötü bir şey değil. Balıkçılık da diğerleri gibi saygı duyulması gereken bir meslek ve bu denizlere ihtiyacımız var. Küçükken babamla birlikte balığa giderdik, hayatım denizde geçti" ifadelerini kullanmıştı.

KAÇAKÇILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fabio Coentrao, ilerleyen dönemde illegal yollara saptı. Coentrao, yasadışı deniz ürünü yetiştirmeye başladı ve bir tondan fazla mahsulü bu yolla elde etti. Deposuna yapılan baskın sonucunda hayvanlara el konulan Portekizli isim hakkında soruşturma başlatıldı. 7 aydır yasal gereklilikleri yerine getirmeyen Coentrao'nun tesisinin kapatılmasına karar verildi. 36 yaşındaki eski futbolcu, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Emekliliğinden kısa süre önce ismi Süper Lig kulüpleriyle de anılan Fabio Coentrao, Real Madrid formasıyla 106 defa sahaya çıktı. Coentrao, bu karşılaşmalarda 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Portekizli sol bek, kariyeri boyunca 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kez kupa sevinci yaşadı. Eski futbolcu, 2011'de Benfica'dan transfer edildiğinde o dönem için yüksek sayılabilecek bir bedel olan 30 milyon euro ile adından sıkça söz ettirdi. Fabio Coentrao, Real Madrid ve Benfica'nın yanı sıra Nacional, Real Zaragoza, Rio Ave, Monaco ve Sporting Lisbon formaları da giydi.