Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu

1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı. Arda, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak. Böylece İstanbul ekibi, Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk kulüp olacak.

İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Zafer Turan ile de vedalaşan Eyüpspor, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirdi.

EYÜPSPOR'DA ARDA TURAN DÖNEMİ

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getirdi. Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kulüp olan Eyüpspor ile ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

SÜPER LİG İÇİN YARIŞACAK

Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkaran Eyüpspor, 1. Lig'de 3. sırada yer alıyor. 2. sırada yer alan Rizespor ile puanı aynı olan İstanbul ekibinin maç fazlası bulunuyor.