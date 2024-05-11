Üye Girişi
Haberler

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Türk futboluna örnek olabilecek bir oyunla Süper Lig'e yükselmeyi hak ettiklerini söyledi. Eyüpspor, Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını aldı. Arda Turan, takımının başarısını ve hedeflerini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Türk futboluna örnek olabilecek bir oyunla Süper Lig'e yükselmeyi hak ettiklerini söyledi.

Eflatun-sarılı ekip, 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup etti. Eyüpspor, müsabakanın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Kupa seremonisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arda Turan, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ligin ikinci haftasında liderliği aldık. Çok şükür bugün de lider tamamladık. Takımım birçok rekoru altüst etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Murat Özkaya sağ olsun bu yatırımları yapıyor, Fatih Kulaksız da aynı şekilde... Ekibime çok teşekkür ediyorum ama her zaman oyuncular çok önemliler. Beraber çok iyi hareket ettiler. Tabii ki çok iyi oyuncular ama iyi oyuncuları beraber oynatmak önemli bir erdemdir. Bu ülkede çok büyük takımlar kuruldu ama bir yere çıkamayan ve şampiyonluk kazanamayan bir sürü ekip var. O yüzden futbolda bazı söylemlerin; taktiğin, sistemin ve çalışmanın önüne geçmemesi lazım. Ekibimle ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Eyüp'e hayırlı olsun. Eyüpsultan, birçok il gibi potansiyeli olan bir semt. İnşallah Süper Lig'de bu semtin hakkını vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezonun en önemli noktasının, oynadıkları her maçtan sonra daha iyi çalışmaları olduğunu dile getiren Turan, "Maçları kazandık ve kaybettik. Hep ayağa kalktık ve devam ettik. Oyunumuzu geliştirmeye çalıştık. Oyuna odaklandık. Oyun üzerinde konuştuk. Sonuç olarak böyle bir şampiyonluk geldi. Çok emek var. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Çok doğru oyunlar var. Umarım doğru anlaşılır çünkü çok fazla incelendiğini düşünmüyorum. Ülke futboluna örnek olabilecek oyunlarımız var. İnşallah kıymeti bilinir." diye konuştu.

Süper Lig'i ilk kez tecrübe edeceklerini hatırlatan Arda Turan, "Süper Lig bilmediğimiz bir yer. O yüzden önce haddimizi bilmemiz lazım. Kalıcı olmaya çalışacağız. Uzun vadeli hedeflerimiz var. Ancak önce kısa vadeli hedefimizle insanlara güzel oyun seyrettirmeye çalışan, iyi oynayan, saha içinde kalan, kadınları ve çocukları futbola çeken, gençlere örnek olmaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Arda Turan Eyüpspor Eyüp Spor Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır? Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı? Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki!
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title