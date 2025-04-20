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Eyüpspor Sorumlusu: Rizespor Maçında Üzgünüz, Mağlubiyeti Hak Etmiyoruz

Eyüpspor Sorumlusu: Rizespor Maçında Üzgünüz, Mağlubiyeti Hak Etmiyoruz
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Eyüpspor Sorumlusu Kerem Yavaş, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, kazanmaları durumunda 3.'lük için avantajlı bir konuma geçeceklerini söyledi. Maçın sonuçlanmasından dolayı üzgün olduklarını belirten Yavaş, takımlarının iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Eyüpspor Sorumlusu Kerem Yavaş, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "3, 4 ve 5.'lik pozisyonları için aday sayısı fazlalaştı. Bu bakımdan kazansaydık gerçekten çok avantajlı duruma düşebileceğimiz bir müsabakaydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Eyüpspor Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bugün buraya kazanmak için gelmiştik, bunun için hazırlanmıştık. Çünkü kazandığımız halde maç fazlasıyla da olsa bizi 3.'lük bekliyordu ve bu bizim için ligin 31. haftası itibarıyla çok değerli olacaktı. Ayrıca ligin boyu kısaldı. Artık maç zorlukları daha da fazlalaşıyor ve 3, 4 ve 5.'lik pozisyonları için de aday sayısı fazlalaştı. Bu bakımdan kazansaydık gerçekten çok avantajlı duruma düşebileceğimiz bir müsabakaydı. Rizespor kadro yapısıyla, teknik ekibiyle ve organizasyonuyla aslında bulunduğu yeri hak etmeyen bir ekip. Aslında onların da burada olması bu hafta itibarıyla sürpriz, nasıl bizim burada olduğumuz sürpriz olduğu gibi. Onlar da mutlak kazanmak için sahaya çıkacaklardı, zor bir karşılaşmanın bizi beklediğinin farkındaydık. Rizespor teknik kapasiteden daha çok fiziksel kapasitesi yoğun oyunculardan kurulu bir ekip ve bu özelliklerini öne çıkaracak oyun anlayışları da var özellikle hücumda. Aslında maç planımızı birinci devre tamamıyla sahaya yansıttığımızı söyleyebiliriz. Ritmi düşük topa sahip olup, oyunu git gele götürmeden güvenli oyun kurup rakip sahaya yerleşip öyle hücum etmek istiyorduk. Bunu çoğu zaman başardık sadece sonuçlandırma noktasında biraz yetersiz olduğumuzu düşünüyoruz. O kadar topa sahip olduktan sonra hücum anlamında daha etkili olabilirdik ama ilk devre bizim adımıza iyi bir 45 dakikaydı. İkinci devrede beklediğimiz gibi başladı sadece bir, iki basit top kaybından sonra rakibimizin iyi yaptığı kontra ataklardan bir pozisyon verdik. Onun dışında yine kontra atakları iyi savunduğumuzu düşünüyoruz. Üzgünüz, mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Galibiyeti hak ettik mi o tartışılır" ifadelerini kullandı. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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