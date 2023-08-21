Eyüpspor, Kocaelispor'u 2-0 yenerek galip geldi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, ciddi bir rakibi geçtiklerini söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Kocaeli bizim için ciddi rakipti. Kocaeli gibi bizim de Süper Lig hedefimiz var. İyi sınav olacaktı, sınavı geçtik diyebiliriz. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz oyunu oynadık tabi dalgalanmalar vardı ama bunları bekliyorduk. Uyum süreci var. Gelişeceğimizi düşünüyorum. Dominant bir oyunla hedefimize doğru ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, final paslarını iyi değerlendiremediklerini ve uyum sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

Güçlü bir takımla oynayacaklarını bilerek oyun planı hazırladıklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Planımızı güzel uyguladığımızı düşünüyorum ama final paslarında gereksiz acele ettik. Golü bulmamız gerekirken dönen top bizim kalemize gol oldu. Gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Karşımızda oyuncu kalitesi yüksek, uzun süredir beraber oynayan ve iyi bir takım vardı. Şunu açıkça söylemek istiyorum, uyum sorunu yaşıyoruz. Bu çok doğal, takıma yeni katılan oyuncular var. Bu sürecin sancılı olacağını biliyoruz. Futbolda beraber oynama alışkanlığı tabiri vardır. Beraber çalışarak Altay maçında çok daha farklı bir Kocaelispor olacağını söyleyebilirim. Her geçen gün daha iyi bir Kocaelispor olacak. Üzüldük buradan daha farklı sonuçla ayrılabilirdik. Bunun yanı sıra hakem konuşmak istemiyorum ama bugün çifte standardın zirvesini yaşadık. Hakemler gördüğünü çalmalı."

Sağlam, 1-2 eksik pozisyonlarının bulunduğunu ve buralara takviye yaparak transferi kapatacaklarını da sözlerine ekledi.