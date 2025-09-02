Eyleme başladılar! Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi Trabzon'u karıştırdı

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olması üzerine taraftar grupları akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri önünde toplandı.

''UĞURCAN BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ''

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarıyla 'Kaptan satılamaz', 'Uğurcan bizim kırmızı çizgimiz' sloganları attı. Tesis önünde çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Tesis önündeki birçok taraftar bu transferi protesto ederek oturma eylemi yaptı. Ayrıca taraftar gruplarının bazıları da sosyal medyadan "Trabzonspor kaptanı masalara meze edilemez" görselleri paylaşarak, transfere tepki gösterdi. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor için önemine vurgu yapan takipçiler, transfer iddialarına karşı "Kaptan satılamaz" yorumlarında bulundu.