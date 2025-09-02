Eyleme başladılar! Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi Trabzon'u karıştırdı

Eyleme başladılar! Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi Trabzon'u karıştırdı
Güncelleme:
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olması Bordo-mavili camiada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada organize olarak tesis önünde toplanan Trabzonspor taraftarları, transfere yönelik sloganlar atıp, tepkilerini dile getirdi. Taraftarlar oturma eyleminde de bulundu.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olması üzerine taraftar grupları akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri önünde toplandı.

''UĞURCAN BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ''

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarıyla 'Kaptan satılamaz', 'Uğurcan bizim kırmızı çizgimiz' sloganları attı. Tesis önünde çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Tesis önündeki birçok taraftar bu transferi protesto ederek oturma eylemi yaptı. Ayrıca taraftar gruplarının bazıları da sosyal medyadan "Trabzonspor kaptanı masalara meze edilemez" görselleri paylaşarak, transfere tepki gösterdi. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor için önemine vurgu yapan takipçiler, transfer iddialarına karşı "Kaptan satılamaz" yorumlarında bulundu.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

mantıklı gelmesin zaten ugurcan kötü kaleci değil ama bizde aynı kalibrede kalecimiz var.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

lan oğlum frofosyonel bakın bıraz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
