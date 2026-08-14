Yalova'da 4 Ülkeden 100 Sporcu Masa Tenisi Turnuvasında
Evoq Uluslararası Masa Tenisi Yalova Açık Turnuvası, Türkiye, Romanya, Estonya ve Azerbaycan'dan yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla başladı. İki gün sürecek organizasyonda dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.
Türkiye, Romanya, Estonya ve Azerbaycan'dan sporcuların katıldığı Evoq Uluslararası Masa Tenisi Yalova Açık Turnuvası başladı.
Yalova Masa Tenisi Salonu'nda düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyonda, 4 ülkeden farklı yaş ve kategorilerdeki yaklaşık 100 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye Masa Tenisi Milli Takım Bölge Antrenörü Bayram Ali Yıldız, AA muhabirine, organizasyonun Yalova'da gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Turnuvaya 4 ülkeden yaklaşık 100 sporcunun katıldığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:
"Evoq Uluslararası Masa Tenisi Yalova Açık Turnuvası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar dileriz. Organizasyon 2 gün sürecek. İlimizden de yaklaşık 15 sporcu bu turnuvada ter döküyor. Turnuva sonunda dereceye girecek sporculara ödülleri, gerçekleştirilecek törenle verilecek."