Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2024-25 sezonunun formatı belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, birinci ve ikinci tur olmak üzere iki aşamaya ayrılacak normal sezonda toplam 16 takım mücadele edecek. Dörder takımın yer aldığı dört grupta, ilk üçe giren ekipler ikinci tura yükselecek.

İlk turdaki puanların taşındığı ikinci turda, A ve B gruplarındaki takımlar E Grubu'nu, C ve D gruplarındaki takımlar da F Grubu'nu oluşturacak.

Bu turu ilk iki sırada bitiren ekipler yarı final play-in, üçüncü ve dördüncü sırada bitirenler ise çeyrek final play-in maçları oynayacak.

Yarı final play-in turunda kazananlar doğrudan yarı final bileti alırken, kaybedenler çeyrek final play-in turunun kazananıyla çeyrek finalde karşılaşacak.

Sezon, ligin en iyi takımlarının Avrupa şampiyonunu belirlemek için tekli eleme formatında karşı karşıya geleceği 6'lı Final ile sona erecek.