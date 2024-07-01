ETÜ Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından hazırlanan Olimpik Sıralama Listesine giren ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Demirel, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 66 kiloda ülkemizi temsil edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Milli Sporcuyu tebrik ederek: "Muhammed Ali geçtiğimiz Nisan ayında Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'te düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile ülkemize dönmüş ve bizleri ziyadesiyle mutlu etmişti. Ondan beklentimiz büyük. İnşallah Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve altın madalyayı kazanarak dönecek. Bu vesileyle bir kez daha Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM