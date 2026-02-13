Haberler

TFF Almanya sorumlusu Yıldıray Baştürk'ten ETFA Academy'e ziyaret

TFF Almanya sorumlusu Yıldıray Baştürk'ten ETFA Academy'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk, ETFA Academy'nin Almanya'da düzenleyeceği U14 seçmeleri üzerine düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda genç yeteneklerin doğru değerlendirilmesi için dijital alt yapının önemi vurgulandı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk, Almanya'da bulunan ETFA Academy'e önemli bir ziyarette bulundu. ETFA Academy Kurucusu Sedat Aydemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Almanya'da düzenlenmesi planlanan U14 seçmeleri detaylı şekilde ele alındı. DFI CEO'su Andreas Herbst de katılım sağladığı toplantıda ETFA Academy gelişim modeli ve altyapı yapılanması hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Kurucu Aydemir, akademinin uzun vadeli vizyonunu aktarırken özellikle uygulamaya alınan Scouting App'in önemine dikkat çekti. Oyuncu izleme, veri analizi, performans takibi ve raporlama süreçlerinin dijital altyapı ile sistemli hale getirildiğini ifade eden Aydemir, bu modelin genç yeteneklerin objektif kriterlerle değerlendirilmesine ve sürdürülebilir bir scouting ağı oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

ALMANYA'DAKİ TÜRK OYUNCULAR ERKEN YAŞTA KEŞFEDİLİYOR

Sedat Aydemir, Almanya'daki Türk kökenli genç oyuncuların doğru planlama ve profesyonel organizasyon ile Avrupa futboluna kazandırılmasının stratejik bir öncelik olduğunu ifade ederken, ETFA Academy'nin sadece bir seçme organizasyonu değil, uzun vadeli bir gelişim ekosistemi inşa etmeyi hedeflediğini belirtti. TFF Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk de uluslararası futbol tecrübesi, saha içi liderliği ve Avrupa futboluna olan hakimiyetiyle toplantıya önemli bir değer kattı. Genç oyuncu gelişimi konusundaki vizyoner yaklaşımıyla dikkat çeken Baştürk'ün sürece dahil olması, Almanya'daki yetenek havuzunu daha bilinçli, planlı ve stratejik şekilde yönetmesi adına güçlü bir adım olarak değerlendirildi.

Öte yandan, TFF 1'inci Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ın süreci yakından takip etmesi ve projeye verdiği destek, yapılan çalışmanın federasyon düzeyinde de önemsendiğini gösterirken; Sedat Aydemir liderliğinde şekillenen bu yapılanmanın Türk futbolunun uluslararası vizyonuyla örtüştüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Memurları sevindiren gelişme! Çifte ikramiye teklifi Meclis'te
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı

Fenerbahçe'de herkesin beklediği tarihi imza atıldı
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor