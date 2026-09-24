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Esra Yıldız Kahraman, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3-2 yenilerek bronz madalya aldı

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Bulgaristan'da süren 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo yarı finalinde 3-2 yenilerek bronz madalya kazandı. Esra, Avrupa şampiyonalarında ikinci kez bronz alırken Türkiye'nin Sofya'daki bronz madalya sayısı 5 oldu.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Esra, kadınlar 57 kilo yarı finalinde Rusya'dan Liudmila Vorontsova'ya karşılaştı.

İlk iki raundu 3-2'lik skorlarla almasına rağmen son raundu 5-0 kaybeden Esra, toplam skorda ringten 3-2 yenik ayrıldı. Esra bu sonuçla şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Esra, Avrupa şampiyonalarında ikinci kez bronz madalya elde etti.

Karşılaşmayı "kıl payı" kaybettiğinin altını çizen Esra, "Maç bizim diye düşünmüştük ama karşı tarafa gitti. 2 hakem bizdeydi. Sonra kolumdan talihsiz bir kaza yaşadım. Omzum çıktı. Sağ kolumu kullanamadım ama bir şekilde mücadele ettim. Bronz madalyada kaldık. Sağlık olsun, inşallah önümüzde daha çok büyük hedefler var, Avrupa Oyunları var, olimpiyatlar var. Biz orada altın madalya hedefliyoruz. Burada olmadı ama inşallah orada altın madalyayı kazanırız. Buradan da finale kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah hepsi altın madalya alır. Ülkemize döneriz, burada İstiklal Marşı'nı okuturuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 5 bronz madalyaya ulaştı

2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar ve erkeklerde finaller öncesi toplam 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye'ye bronz madalyaları kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), erkeklerde ise Semih Gümüş (55 kilo) ve Samet Gümüş (50 kilo) getirdi.

Kaynak: AA
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