Eşpedal Derneği Üyeleri Edirne'ye Geldi

Eşpedal Derneği üyesi bisikletçiler, 'Günebakan İzinde Trakya Yaz Kampı' kapsamında Edirne'ye geldi. Görme engelli ve gören bireylerin iki kişilik tandem bisikletlerle seyahat ederek engelsiz dostluklar kurmasını amaçlayan derneğin yaz kampına katılan 15'i görme engelli 30 bisikletçi Edirne'ye ulaştı. Kent girişinde Edirne Bisiklet Kulübü (EBİS) üyeleri tarafından karşılanan bisikletçiler, Selimiye Meydanına geldi. Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez, yaz kampının son gününde Edirne'ye vardıklarını söyledi. Görme engelli ve gören bireyleri bisiklet üzerinde buluşturan bir dernek olduklarını belirten Söylemez, 'Gören ve görmeyen bireyler olarak bir araya gelip bu bisikletlerle şehir içi ve şehirler arası geziler, turlar, kamplar, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Böylelikle daha güzel vakit geçiriyoruz. Bir hafta önce kampımıza Lüleburgaz'dan başladık. Kıyıköy, oradan İğneada'ya geçtik ve Edirne'ye geldik. Günebakanların arasında pedal çeviriyoruz. Çok güzel bir deneyim.' dedi. Söylemez, Edirne'nin sosyokültürel mekanlarını gezip kentte bisiklet sürmek istediklerini dile getirdi. Grupta 15'i görmeyen 30 bisikletçinin yer aldığını ifade eden Söylemez, 'Ön kullanıcı bisikleti yönlendiriyor ve arkadaki görmeyen arkadaşına doğayı betimliyor. Arkada oturan yardımcı pilot da öndeki arkadaşıyla birlikte pedal çeviriyor, duygularını pilotla paylaşıyor.' diye konuştu. EBİS Başkanı Mustafa Kurt da Eşpedal Derneği üyelerini Edirne'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kentte farklı aktivitelerin her zaman olmasını dilediğini kaydetti. Gruptakiler daha sonra Eski Cami'yi ziyaret etti.

Eşpedal Derneği üyesi bisikletçiler, "Günebakan İzinde Trakya Yaz Kampı" kapsamında Edirne'ye geldi.

Görme engelli ve gören bireylerin iki kişilik tandem bisikletlerle seyahat ederek engelsiz dostluklar kurmasını amaçlayan derneğin yaz kampına katılan 15'i görme engelli 30 bisikletçi Edirne'ye ulaştı.

Kent girişinde Edirne Bisiklet Kulübü (EBİS) üyeleri tarafından karşılanan bisikletçiler, Selimiye Meydanına geldi.

Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez, AA muhabirine, yaz kampının son gününde Edirne'ye vardıklarını söyledi.

Görme engelli ve gören bireyleri bisiklet üzerinde buluşturan bir dernek olduklarını belirten Söylemez, "Gören ve görmeyen bireyler olarak bir araya gelip bu bisikletlerle şehir içi ve şehirler arası geziler, turlar, kamplar, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Böylelikle daha güzel vakit geçiriyoruz. Bir hafta önce kampımıza Lüleburgaz'dan başladık. Kıyıköy, oradan İğneada'ya geçtik ve Edirne'ye geldik. Günebakanların arasında pedal çeviriyoruz. Çok güzel bir deneyim." dedi.

Söylemez, Edirne'nin sosyokültürel mekanlarını gezip kentte bisiklet sürmek istediklerini dile getirdi.

Grupta 15'i görmeyen 30 bisikletçinin yer aldığını ifade eden Söylemez, "Ön kullanıcı bisikleti yönlendiriyor ve arkadaki görmeyen arkadaşına doğayı betimliyor. Arkada oturan yardımcı pilot da öndeki arkadaşıyla birlikte pedal çeviriyor, duygularını pilotla paylaşıyor." diye konuştu.

EBİS Başkanı Mustafa Kurt da Eşpedal Derneği üyelerini Edirne'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kentte farklı aktivitelerin her zaman olmasını dilediğini kaydetti.

Gruptakiler daha sonra Eski Cami'yi ziyaret etti.