ESOGÜ Üniversitelerarası Spor Müsabakaları'nda başarı elde etti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Spor Müsabakaları'nda başarı elde eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Voleybol Kadın-Erkek ve Futbol Erkek takımları, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kazandıkları kupaları ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'a sundu.

ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral'ın da katıldığı törende, elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, antrenörler ve sporcuları ayrı ayrı tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve hediye takdiminde bulundu. - ESKİŞEHİR