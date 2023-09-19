Eskişehirspor'un 58. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Adalar'da yapılacak

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği, kırmızı-siyahlı kulübün 58'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarının 23 Eylül Cumartesi günü Adalar'da yapılacağını duyurdu.

Eskişehirspor'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen kuruluş yıl dönümü kutlamaları bu sene 19 Haziran'da yapılmayarak başka bir tarihe ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı kulübün 58'inci yaş kutlamalarının yapılacağı tarih belli oldu. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hem yeni sezon açılışının, hem de kuruluş yıl dönümü kutlamalarının 23 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Porsuk Adalar Bulvarı'nda yapılacağı belirtildi. Birçok taraftardan beğeni alan ve 'şampiyon biz olacağız' etiketiyle yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Eskişehirsporlular, Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Eskişehirspor yaş günü kutlamalarını bu sene ileri bir tarihe ertelemiştik. Hem yeni gelenler şehrimizi görsün hem de sezon açılışı yapmak adına bu kararı almıştık. Bu karar doğrultusunda 23 Eylül Cumartesi 19: 00 Adalarda Eskişehirspor 58. yaş günü ve sezon açılışı kutlamamız olacaktır. Bu sene kutlamalarımızı daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Eskişehirspor'umuzun bulunduğu her lig bizim için süperdir. Bu bağlamda cumartesi günü tüm halkımızı şehrimizin gözbebeği Eskişehirspor'umuzun bu sezonki ilk meşalesini birlikte yakmaya davet ediyoruz. Yeni sezon tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun." - ESKİŞEHİR