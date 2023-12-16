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Eskişehirspor, Polatlı Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grubun 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Polatlı Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grubun 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Polatlı Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör İbrahim Baş ve teknik yönetimi gözetiminde gerçekleşti. Kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışması gerçekleştiren futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Günün idmanında kaleciler de antrenör eşliğinde bir çalışma yaptı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki maç programına göre, Bölgesel Amatör Lig'de bu hafta sonu oynanması planlanan ancak Süper Ligi'de MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş mücadelesinin ardından yaşanan saha olayları nedeniyle ertelenen 1926 Polatlı Belediye - Eskişehirspor karşılaşması 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te Polatlı İlçe Stadı'nda oynanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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