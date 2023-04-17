Eskişehirspor ligde tutunma umutlarını zora soktu

Ara dönemde yaptığı transferlerle iyi sonuçlar almaya başlayan Eskişehirspor, son 4 maçta kaybettiği puanlarla ligde tutunma umutlarını zora soktu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Son 4 maçından 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrılan Eskişehirspor, son olarak dün oynanan maçta evinde konuk ettiği Çatalcaspor'a karşı 1-0 kaybetti. Adeta ligin dibine demirleyen Es-Es, arka arkaya aldığı kötü sonuçlar ile ligde tutunma umutlarını zora soktu. Transfer tahtasının açılması sonrasında ara transfer döneminde 20 futbolcuyu renklerine bağlayan Eskişehirspor, oynadığı güzel oyunla taraftarının umutlarını yeşertmişti. Arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından ise yeşeren umutlar yerini karamsarlığa bıraktı. - ESKİŞEHİR