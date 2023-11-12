Eskişehirspor, Kaynaşlı Belediyespor ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup ekibi Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Kaynaşlı Belediyespor ile 1-1 kalarak, bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 5. hafta mücadelesinde Kaynaşlı Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçen maçta Kaan Aşnaz, dakika 54'te Eskişehirspor'u öne geçirdi. Ev sahibi ekip, dakika 79'da Ahmet Turan ile skoru eşitleyen golü bulurken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Kırmızı Şimşekler bu sonuçla, ligin ilk 4 haftasında aldığı galibiyetlere 1 beraberlik ekledi ve ilk puan kaybını yaşadı. Eskişehir ekibi puanını 13'e çıkararak 2. sıraya yerleşirken, Kaybaşlı Belediyespor ise 11 puanla 4. sıraya geriledi. - ESKİŞEHİR