2023-2024 sezonu Kadınlar 3. Ligi Play-In turunda şampiyonluğa ulaşarak Kadınlar 2. Lige yükselen Eskişehirspor Kadın Futbol Takımının yeni sezondaki grubu ve rakipleri belli oldu.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımının yeni sezondaki grubu ve rakipleri belli oldu

2023-2024 sezonu Kadınlar 3. Ligi Play-In turunda şampiyonluğa ulaşarak Kadınlar 2. Lige yükselen Eskişehirspor Kadın Futbol Takımının yeni sezondaki grubu ve rakipleri belli oldu.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3. Ligi Play-In 5. Tur müsabakaları sonucunda Kadınlar 2. Ligine yükselme hakkı elde ederek şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Ligi'nde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımlar ve gruplar belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu Kadınlar 2. Liginin, Kadınlar 2. Ligi takımların coğrafi konumuna bağlı olarak 8'er takımdan oluşan 4 farklı grupta 32 takım ile çift devre lig usulünde gerçekleştirileceği belirtildi. Kadınlar 2. Liginin ilk hafta maçlarının 25-26 Kasım tarihlerinde oynanacağı açıklanırken, normal sezon sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların play-off müsabakalarına katılma hakkı elde edeceği ifade edildi. Açıklamada, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımların seri başı olacak şekilde kura çekimi yapılarak kendi aralarında eşleşen takımların çift maç eleme usulüne göre çeyrek final müsabakası oynayacağı bildirildi. Gruplarını son sırada tamamlayan 4 takımın ise Kadınlar 3. Ligi'ne düşeceği bilgisine yer verildi.

A Grubunda yer alacak Eskişehir ekibinin rakipleri ise şu şekilde oluştu; Bakırköy Yenimahalle Spor Kulübü, Küçükçekmece Akdeniz Spor, Tuzla Sahil Spor, Pendik Güven Spor, Sancaktepe Belediye spor, Düzce Kadın Futbol Spor ve Çanakkale Dardanel Spor Kulübü. - ESKİŞEHİR