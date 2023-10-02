Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı Hükmen Galip Geldi

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Lig Play-İn 1'nci Turunda karşılaşması gereken Cudi Gençlik ve Spor'un lisans problemleri sebebiyle sahaya çıkmamasından dolayı hükmen galip gelerek direkt 3'üncü tura yükseldi.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, 2022-2023 TFF Kadınlar 3. Lig Play-Off Çeyrek Final etabında elenmişti. TFF'nin aldığı karar doğrultusunda, 2023-2024 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nin 32 takımla oynanması kararlaştırılmış, Kadınlar 2. Lig'inde gruplarını son sırada tamamlayan 3 takım ile Kadınlar 3. Ligi play-off turunda elenen 35 takım olmak üzere toplam 38 takım yeni sezon başlamadan önce play-in oynayacağı açıklanmıştı. 2023-2024 sezonu Kadınlar 3. Lig Play-İn 1'nci Turunda Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Cudi Gençlik ve Spor Kulübü ile eşleşti. Kayseri'de oynanması gereken müsabakaya Cudi ekibi lisans sorunları nedeniyle çıkmadı ve Eskişehirspor hükmen galip gelerek turu geçme sevinci yaşadı.

Eskişehir ekibi, 2'nci turu maç yapmadan geçerken, Kadınlar 3. Lig yoluna 3'üncü turunda devam edecek. Play-İn 2. Tur kura çekimi bugün yapılacak, karşılaşmalar 5 Ekim Perşembe günü oynanacak. Play-İn 3'üncü turu kuru çekimi ise 6 Ekim Cuma günü yapılacak, mücadeleler 11 Ekim Çarşamba günü oynanacak. - ESKİŞEHİR