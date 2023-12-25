Eskişehirspor, Geredespor'a mağlup olarak şampiyonluk yolunda avantaj kaybetti

Bölgesel Amatör Ligin 11. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Geredespor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda avantaj kaybetti.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grubun 11. haftasında sahasında Bolu ekibi Geredespor'u konuk etti. Konuk takım, maçın henüz 9. dakikasında Kayhan Arduç ile 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı ekip, tecrübeli forvet oyuncusu Ercan Kuruçay'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Geredespor, 45.dakikada Zafer Şensoy'un attığı golüyle maçta 2-1 öne geçti. Eskişehirspor, ikinci yarıda pozisyon fırsatlarını değerlendirmedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Eskişehirspor, bu mağlubiyetle 25 puanda kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan kaybetti.

Ligde geçtiğimiz hafta içi oynanan maçta Polatlı Belediyespor'a deplasmanda 3-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Eskişehirspor, böylece iç sahada ilk yenilgisini aldı. 6. Grupta liderliğini devam ettiren ancak en yakın iki rakibiyle puan farkı bire inen Eskişehirspor, 12. haftada Çilimli Belediyespor ile 30 Aralık cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Ligde 6. Grupta ilk devre ise 7 Ocak 2024 pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. - ESKİŞEHİR