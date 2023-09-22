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Eskişehirspor, Galatasaray altyapısından Koraycan Akbaş'ı transfer etti

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Eskişehirspor, Galatasaray altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Koraycan Akbaş'ı kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Eskişehirspor, Galatasaray altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Koraycan Akbaş'ı renklerine bağladı.

Eskişehirspor, yeni sezon transfer çalışmalarında bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-kırmızılı ekip, son olarak Galatasaray forması giyen Koraycan Akbaş ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Eskişehirspor sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Galatasaray Spor Kulübü'nden 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Koraycan Akbaş ile anlaşma sağlamıştır. Koraycan Akbaş'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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