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Eskişehirspor, Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı; Beykan 90+5'te eşitliği getirdi

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Eskişehirspor, Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı; Beykan 90+5'te eşitliği getirdi
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Nesine 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Eskişehirspor, Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kalarak sahadan ayrıldı. Etimesgut Spor'un 58. dakikada Sedat Şahintürk ile öne geçtiği maçta Eskişehirspor, Beykan Şimşek'in 90+5. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup 6. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu

Hakemler: Yunus Emre Çakar, Emirhan Durmaz, Elber Aslan

Eskişehirspor: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar (İsmail Kulet dk. 68), Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 63), Beykan Şimşek, Mehmet Bağlı, Kerem Baykuş (Mert Başer dk. 63), Hasan Kaya (Atalay Yıldırım dk. 78), Ahmet Dereli (Osman Arslantaş dk. 68)

Etimesgut Spor: Siraç Tüfekçi, Muhammet Yeşil, Ümit Bayraktar, Efecan Mızrakcı, Yusuf Tekin (İbrahim Baran Kayıkçı dk. 77), Oktay Kısaoğlu, Sedat Şahintürk, Eren Aydın (Efe Arıgün dk. 68), Zekeriya Bulut (Hayrullah Erkip dk. 77), Güney Tutcuoğlu (Batuhan Yılmaz dk. 83), Enes Durmuş (Furkan Ceylan dk. 83)

Goller: Beykan Şimşek (dk. 90+5) (Eskişehirspor), Sedat Şahintürk (dk. 58) (Etimesgut Spor)

Sarı kartlar: Mehmet Bağlı (dk. 77), Beykan Şimşek (dk. 86), İsmail Kulet (dk. 90) (Eskişehirspor), Eren Aydın (dk. 36), Hayrullah Erkip (dk. 85), Siraç Tüfekçi (dk. 90+3), Ümit Bayraktar (dk. 90+4) (Etimesgut Spor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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