Eskişehirspor'da yeni teknik direktör Levent Kartop
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Levent Kartop'u teknik direktörlük görevine getirdi. Kartop, sezon sonuna kadar kulüple sözleşme imzaladı ve ilk antrenmanına çıktı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Levent Kartop getirildi.
Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kartop'un kendisini sezon sonuna kadar Eskişehirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Kartop imza töreninin ardından Mithat Çulcuoğlu, Volkan Kilimci ve Nedret Kuru'nun da yer aldığı teknik heyetle ilk antrenmanına çıktı.