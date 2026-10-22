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Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçının hazırlığını tesislerinde sürdürdü

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Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçının hazırlığını tesislerinde sürdürdü
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TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Teknik heyet yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve taktik varyasyonları üzerinde durdu; kırmızı-siyahlı ekip maç saatini beklemeye geçti.

TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Bursa Yıldırım SK maçı hazırlıklarına tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, hafta sonu oynayacağı Bursa Yıldırım SK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik heyet yönetiminde yapılan çalışmada futbolcular, pas ve taktik varyasyonları üzerinde durdu. Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye geçecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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