Eskişehirspor Bölgesel Amatör Ligi'nde liderliği sürdürüyor

Bölgesel Amatör Ligin 7. haftasında deplasmanda Kırşehir Gençlik Hizmetleri'ni 3-1 mağlup eden Eskişehirspor, gruptaki diğer sonuçların ardından haftayı lider tamamlarken, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Eskişehirspor'un ligdeki yenilmezlik serisi devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip son olarak 6. Grupta geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Kırşehir Gençlik Hizmetleri ile karşılaştı. Eskişehir temsilcisi rakibini 3-1'lik skorla geçerek puanını 19'a çıkarttı ve ligde en yakın rakibi 1926 Polatlı Belediyespor'un da galibiyet alamamasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Eskişehirspor, 7. haftada aldığı 3 puanla galibiyet sayısını altıya çıkartırken böylece yenilmezlik serisini de devam ettirdi.

Grubun yeni lideri olarak Eskişehirspor, ligin 8. haftasında 3 Aralık Pazar günü taraftarı önünde Alaplı Belediyespor ile karşılaşacak. - ESKİŞEHİR