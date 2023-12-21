Eskişehirspor Bölgesel Amatör Lig'de ilk kez yenildi

Bölgesel Amatör Lig'in 10'uncu haftasında 1926 Polatlı Belediyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Eskişehirspor, bu sezon ilk kez yenildi.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6'ıncı Grubun 10'uncu haftasında deplasmanda 1926 Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 3'üncü saniyesinde Barış Memiş'in golüyle 1-0 öne geçen Eskişehirspor, ilk yarıyı önde kapattı. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın 56, 63 ve 81'inci dakikalarda kalesinde üç gol gördü ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetle 25 puanda kalan Eskişehirspor, böylece sezondaki ilk yenilgisini aldı. Eskişehir temsilcisi, ligdeki ilk puan kaybını ise 5'inci haftada Kaynaşlı Belediyespor karşısında 1-1'lik skorla yaşamıştı. Yenilmezlik serisi sona eren Eskişehirsporlu futbolcular mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Eskişehirspor, ligin 11'nci haftasında 24 Aralık Pazar günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Bolu temsilcisi Geredespor'u ağırlayacak. - ESKİŞEHİR