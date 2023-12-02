Eskişehirspor, Alaplı Belediyespor'u ağırlıyor

Bölgesel Amatör Ligin 8. haftasında yarın Zonguldak ekibi Alaplı Belediyespor'u ağırlayacak Eskişehirspor liderliğini devam ettirmek istiyor.

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Eskişehirspor, sezona biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet ile başladı. Son 3 haftada aldığı 2 galibiyet, bir beraberlikle de grupta 19 puanla liderliğini sürdüren kırmızı siyahlı ekip, yarın Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Zonguldak temsilcisi Alaplı Belediyespor'u konuk edecek. Eskişehir ekibi ligde şimdiye kadar taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda puan kaybı yaşamadı. Taraftar desteğini arkasına alıp rakibini mağlup etme planları yapan Eskişehirspor, alacağı galibiyetle ligin ilk yarısının son haftalarına avantajlı konumda girmeyi amaçlıyor. Eskişehirspor - Alaplı Belediyespor mücadelesi yarın saat 14.00'te başlayacak. - ESKİŞEHİR