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Eskişehirli genç sporcu, Balkan Kros Şampiyonası seçmelerinde şampiyon oldu

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Eskişehirli genç sporcu, Balkan Kros Şampiyonası seçmelerinde şampiyon oldu
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Eskişehirli genç sporcu, 14 Ekim'de Antalya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde şampiyon oldu. Başarısıyla Eskişehir'i gururlandıran sporcu, 7 Kasım'da Bulgaristan'da yapılacak Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil edecek.

Balkan Kros Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ne Eskişehir'den katılan Elif Naz Köseoğlu şampiyon oldu.

Şampiyona, 14 Ekim tarihinde Antalya'da düzenlendi. Eskişehir'den milli sporcu Elif Naz Köseoğlu, şampiyonaya katıldı. Şampiyon olan Köseoğlu, başarısıyla Eskişehir'i gururlandırdı. Köseoğlu, 7 Kasım'da Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, milli sporcu Elif Naz Köseoğlu'nu ve antrenörlerimizi tebrik ederek, şampiyonada başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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