Haberler

Eskişehirli atletler, İzmir'den kürsüyle döndü

Eskişehirli atletler, İzmir'den kürsüyle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen Yeşilay U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular Eda Nur Tulum 400 metrede üçüncü, Selen Canlı ise 1500 metrede gümüş madalya kazandı.

İzmir'de düzenlenen Yeşilay U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılan Eskişehirli sporcular Eda Nur Tulum ve Selen Canlı, elde ettikleri derecelerle kente gurur yaşattı.

İzmir, atletizm dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Yeşilay U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, Eskişehir'i temsil eden atletler sergiledikleri performansla göz doldurdu.

Eskişehirli sporculardan Eda Nur Tulum, U23 kategorisindeki ilk yılında piste çıktı. Başarılı bir performans sergileyen Tulum, 400 metre yarışında 3. oldu. Eda Nur Tulum için şampiyonada bir de sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Şampiyonada Eskişehir rüzgarı estiren bir diğer isim ise Selen Canlı oldu. Piste çıkan Canlı, 1500 metre kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi üniformalı meydan okuma! Resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na damga vuran hikaye! Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış

Kızının hayatını kurtarabilmek için kıyafetlerini satmış
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza

Bu görüntünün bedeli ağır oldu!
Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu! Diego Carlos detayı

Fenerbahçe'nin tutanak tuttuğu Diego Carlos'tan yeni haber var
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden güçlü şekilde kül püskürttü

Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden patladı! Gökyüzü külle kaplandı
Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Kırkpınar'a damga vuran anlar!
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

Bu bir ilk! İşte Özgür Özel'in masasındaki anketin sonuçları
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı