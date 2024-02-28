Eskişehir Okul Takımı Türkiye 3'üncüsü oldu

Bursa'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Yüzme Türkiye Finalleri'ne Eskişehir'den katılan okul takımı Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Okul Sporları Gençler Yüzme Türkiye Finalleri, 23-25 Şubat tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirildi. Finallere Eskişehir'den katılan bir özel okul takımı, 12 bin 346 puan alarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak derece alan okul takımını tebrik etti. - ESKİŞEHİR