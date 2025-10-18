Eskişehir'de Uluslararası Halk Oyunları Kongresi Düzenlendi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Halk Oyunları Kongresi, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve kongre paydaşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, asbaşkan Soner Satı, genel sekreter Gülsüm Alan ile alanında uzman çok sayıda akademisyen, antrenör ve sporcu katıldı.

Necat Akdeniz Akgün Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren kongrede toplam 77 akademik sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, kongrenin halk oyunlarında şu ana kadar yapılan en kapsamlı organizasyon olduğunu söyledi.

Kongrelerin ilkinin 2012 yılında Malatya İnönü Üniversitesi'nde yapıldığını hatırlatan Güler, "Daha sonra 2014 yılında Antalya Akdeniz, 2017 yılında da Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştik. Biz de bu kurumsallığı devam ettiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri sözünü verdiğimiz birçok faaliyeti gerçekleştirdik. Bir tek şeyi henüz yapmadık. O da oynanan müziğin, giysinin derlenmesi ve araştırma boyutunu. Halk oyunlarımızın arşivlenmesi konusu bizim için çok önemli. Bu konuda çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bunu da inşallah sizlerin desteğiyle en kısa sürede gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Güler, yeni hedeflerinin halk oyunlarını UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine aldırmak olduğunu belirtti.

Federasyon olarak bu alana yoğunlaştıklarını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"UNESCO birçok ülkede halk oyunlarını, danslarını, somut olmayan yaşayan kültür miras olarak adlandırıyor. Biz de bununla alakalı bazı çalışmalara başladık. Yeni hedefimiz halk oyunlarını UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine aldırmak. Bu kapsamda 15 gün önce Bulgaristan'da UNESCO temsilcilerinin de yer aldığı bir gösteriye gittik. Bulgaristan 6 bin dansçı ile bir hafta boyunca orada kamp yaptı. Bu kamp neticesinde Bulgar oyunları somut olmayan kültürel miras statüsüne alındı. Biz de bununla alakalı şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile benzer bir çalışmanın içerisindeyiz. Katılımcı değerli tüm hocalarımız ve misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise katılımcıları misafir etmekten onur duyduğunu belirterek, Hüseyin Güler'e ve akademisyenlere kongre yeri olarak üniversitelerini tercih ettikleri için teşekkür etti.