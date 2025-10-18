Haberler

Eskişehir'de Uluslararası Halk Oyunları Kongresi Düzenlendi

Eskişehir'de Uluslararası Halk Oyunları Kongresi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Halk Oyunları Kongresi, Eskişehir'de gerçekleştirildi. Kongrede 77 akademik sunum yapıldı ve halk oyunlarının UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine alınması hedeflendi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Halk Oyunları Kongresi, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve kongre paydaşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, asbaşkan Soner Satı, genel sekreter Gülsüm Alan ile alanında uzman çok sayıda akademisyen, antrenör ve sporcu katıldı.

Necat Akdeniz Akgün Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren kongrede toplam 77 akademik sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, kongrenin halk oyunlarında şu ana kadar yapılan en kapsamlı organizasyon olduğunu söyledi.

Kongrelerin ilkinin 2012 yılında Malatya İnönü Üniversitesi'nde yapıldığını hatırlatan Güler, "Daha sonra 2014 yılında Antalya Akdeniz, 2017 yılında da Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştik. Biz de bu kurumsallığı devam ettiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri sözünü verdiğimiz birçok faaliyeti gerçekleştirdik. Bir tek şeyi henüz yapmadık. O da oynanan müziğin, giysinin derlenmesi ve araştırma boyutunu. Halk oyunlarımızın arşivlenmesi konusu bizim için çok önemli. Bu konuda çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bunu da inşallah sizlerin desteğiyle en kısa sürede gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Güler, yeni hedeflerinin halk oyunlarını UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine aldırmak olduğunu belirtti.

Federasyon olarak bu alana yoğunlaştıklarını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"UNESCO birçok ülkede halk oyunlarını, danslarını, somut olmayan yaşayan kültür miras olarak adlandırıyor. Biz de bununla alakalı bazı çalışmalara başladık. Yeni hedefimiz halk oyunlarını UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine aldırmak. Bu kapsamda 15 gün önce Bulgaristan'da UNESCO temsilcilerinin de yer aldığı bir gösteriye gittik. Bulgaristan 6 bin dansçı ile bir hafta boyunca orada kamp yaptı. Bu kamp neticesinde Bulgar oyunları somut olmayan kültürel miras statüsüne alındı. Biz de bununla alakalı şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile benzer bir çalışmanın içerisindeyiz. Katılımcı değerli tüm hocalarımız ve misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise katılımcıları misafir etmekten onur duyduğunu belirterek, Hüseyin Güler'e ve akademisyenlere kongre yeri olarak üniversitelerini tercih ettikleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.