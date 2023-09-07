Eskişehir'de Milli Maç Öncesi Gençler Arasında Etkinlik Düzenlendi

Eskişehir'de yarın oynanacak milli maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından valilik önünde düzenlenen etkinliğe yüzlerce genç katıldı. Etkinlikte penaltı atışı, dark atışı ve numaralandırma verilmiş bölgelere şut çekimi gibi etkinlikler düzenlendi ve birinci olanlara forma ve maç bileti hediye edildi. Futbolcuların da etkinliğe katılması bekleniyor.

Eskişehir'de yarın oynanacak milli maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından valilik önünde düzenlenen etkinliğe yüzlerce genç katıldı.

Milli maç öncesi düzenlenen etkinlikte, penaltı atışı, dark atışı ve numaralandırma verilmiş bölgelere şut çekimi gibi etkinliklerden birinci olana forma ve maç bileti verileceği belirtildi. Etkinliklerden en çok ilgi gören penaltı atışları oldu. Başarılı olan gençlere forma ve bilet hediye edildi. Etkinliğe ilerleyen saatlerde futbolcuların da katılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR