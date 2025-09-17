Eskişehir'de HEMA Antrenmanları Kadın ve Erkekleri Bir Araya Getiriyor

Eskişehir'de yaşayan ve bir maden şirketinde jeoloji mühendis olarak çalışan Tarihi Avrupa savaş sanatları (HEMA) hocası Konstantin Horkel'in öncülüğünde yapılan tarihi kılıç antrenmanları, her yaştan kadın ve erkeği bir araya getiriyor. Sporcular hem hobi amaçlı çalışıyor, hem de uluslararası turnuvalara hazırlanıyor.

HEMA, Yüzyıllardır süregelen bir spor olarak yaşatılmaya devam ediyor. Kadın-erkek fark etmeksizin herkesin katılabildiği bu spor, fiziksel üstünlükten çok strateji ve psikolojik dayanıklılıkla sürdürülüyor. İçinde pek çok kültürden kılıç türü barındıran branşta, Türk kılıcı ve Alman uzun kılıcı gibi kategorilerde yarışlar düzenlenebiliyor. Halk arasında "Poldi" olarak bilinen ve 18 yıldır bu spora devam eden Konstantin Horkel, her yaştan onlarca öğrencisiyle ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlandıklarını belirtti.

"Asıl motivasyonum daha çok spor arkadaşı"

HEMA eğitmeni Konstantin, spora nasıl başladığını ve neler yaptıklarını şu sözlerle anlattı:

"2007'den beri HEMA ile uğraşıyorum. HEMA, yani Historical European Martial Arts, tarihi eskrim gibi düşünebilirsiniz. Bu bir spor; film sahnelerinde gördüğünüz şovlarla karıştırılmamalı. Bizim beş ana kategorimiz var: Alman uzun kılıcı, Türk kılıcı, asker kılıcı, rapier ve kılıç-kalkan. Evet, tehlikeli görünüyor çünkü kılıçlarla temas ediyoruz. Ama aslında güvenli; çünkü hepimiz koruyucu kıyafetler giyiyoruz. Yeni başlayanlara önce tahta kılıçlarla teknikleri öğretiyoruz, böylece hareketlerin mantığını kavrıyorlar. Benim asıl işim maden sektöründe, burası tamamen hobi olarak başladı. Buradaki asıl motivasyonum daha çok öğrenci, daha çok spor arkadaşı kazanmak ve hem yerelde hem de yurtdışında turnuvalara katılmak."

"Parkta başladı, salonda devam ediyor"

Spora nasıl başladığını ve deneyimlerini anlatan Mete Işıkadalar, "Bir gün parkta dolaşırken antrenman yapan grubu gördüm ve hocamız Poldi ile tanıştım. Çok sıcak karşılandım, hemen ertesi antrenmana katıldım. Yıllarca parklarda çalıştık, sonra salon imkanı doğdu ve daha düzenli devam ettik. Türkiye'de kulüplerin çoğu turnuva ve seminer düzenliyor. Biz Eskişehir ekibi olarak bunlara katılıyoruz ve genelde başarılı oluyoruz. Yurtdışında da tecrübem oldu, Ukrayna'daki turnuvaya katıldım. O zaman yeniydim, derece alamadım ama şimdi daha fazla deneyimle ileride uluslararası turnuvalarda daha sık yer almayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

"Kadın-erkek ayrımı olmayan bir spor"

Bu sporun cinsiyetsiz yönüne dikkat çeken bir diğer sporcu Rüzgar Aydın ise, "Bir arkadaşım bu sporu tavsiye ettiğinde denemek için geldim ama kısa sürede bağlandım. HEMA'yı diğer sporlardan ayıran en önemli şeylerden biri, cinsiyet ayrımı yapmaması. Kadın ya da erkek olmanız değil, ne kadar teknik çalıştığınız ve strateji geliştirdiğiniz önemli. Hocamız Poldi'nin bir sözü vardır: 'Bir bebeğe kılıç verirsem benden daha güçlü olur.' Bu aslında sporumuzun özünü çok iyi anlatıyor. Çünkü burada önemli olan kaba kuvvet değil, doğru teknik ve doğru zamanlama. Uzun boy avantaj sağlayabilir ama düzenli antrenmanla bu fark kapanıyor. Benim için en zorlayıcı yanı mental tarafı; strateji kurmak, kendini tanımak ve sürekli daha iyisini yapmak zorundasınız. Poldi bir keresinde bana, 'Daha iyi olmak için gelmiyor musun?' demişti. O söz hala motivasyon kaynağım. Zorlayıcı olmasına rağmen bu sporun beni sürekli geliştirmesi nedeniyle bırakmayı hiç düşünmedim" dedi. - ESKİŞEHİR