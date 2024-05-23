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Eskişehir Ay Spor Kulübü Kickboks Şampiyonasında 8 Madalya Kazandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen Kickboks Wako Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Ay Spor Kulübü'nün 5 sporcusu 8 madalya ile döndü.

İstanbul'da gerçekleştirilen Kickboks Wako Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Ay Spor Kulübü'nün 5 sporcusu 8 madalya ile döndü.

Kickboks Wako Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası, 16-19 Mayıs arası İstanbul'da gerçekleştirildi. Organizasyona 41 ülkeden 5 bine yakın sporcu katılım sağlarken, Eskişehir Ay Spor Kulübü'nden 5 sporcu 8 madalya topladı. Wako Dünya Kupası'nda İbrahim Pusat Baş, 81 kilogram Fullcontact'ta, Hazal Ünal ise 56 kliogram lowkick'te 1'inci olarak şampiyonluk elde etti. Ayça Orakçı 50 kilogram lightcontact'te, Serhat Küçük ise 54 kilogram lowkick'te 3'ncü oldu. Wako Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'nda da Ali Demiryürek, 57 kilogram K-1'de 1'incilik elde ederek şampiyon olurken, İbrahim Pusat Baş 81 kilogram K-1'de, Ayça Orakçı 55 kilogram point fighting'te, Hazal Ünal ise 56 kilogram K-1'de 2'nci oldu.

"Sporcularımın her biri mükemmel mücadele ettiler"

Eskişehir Ay Spor Kulübü Başkanı ve Kickboks Milli Takım antrenörü Tolga Aygün, "İnanılmaz 2 turnuva geçirdik. Sporcularımın her biri mükemmel mücadele ettiler. Ringde 3 şampiyonluk elde ettik. Çalışmalarımızın karşığını aldık ve alnımızın akıyla döndük. Daha önce dediğim gibi nice şampiyonlar çıkartacağız. Sözümüzü tuttuk ve aynı doğrultuda bilimsel bilgi ile deneyimlerimi sporcularıma aktararak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sporcurlarımla gurur duyuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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