Eskişehir A Milli Takım için şehir dışından misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Başkanı Özgür Ersoy, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında A Milli Takımın Eskişehir'de oynayacağı maç için otellerde rezervasyon yoğunluğunun başladığı belirtirken, vatandaşlar da milli takımı ağırlamak dolayı heyecanlarını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü saat 21: 45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan'ı konuk edecek. Ay-Yıldızlı ekibimizin geçtiğimiz günlerde satışa çıkan maç biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mücadelenin oynanacağı tarihin hafta sonuyla birleşmesiyle hem milli maçı tribünden izlemek hem de şehirde turistik vakit geçirmek isteyen futbolseverler hazırlıklarına başladı. Milli takımı tribünde desteklemek isteyen binlerce ay-yıldız destekçisi biletlerini alırken, 4 yıl aradan sonra milli takıma ev sahipliği yapacak Eskişehir'de konaklamak üzere otel rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.

"Maç tarihi yaklaştıkça rezervasyon yoğunluğunun artmasını bekliyoruz"

Eskişehir'in A Milli Takıma her zaman uğurlu geldiğini ifade eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Başkanı Özgür Ersoy, kente gelecek Türkiye Futbol Federasyonu ve Ermenistan Futbol Federasyonu yetkililerin otellerde yoğunluk oluşturacağını belirtti. Maça gelecek futbolseverleri otel rezervasyonları konusunda acele etmelerini tavsiye eden Başkan Ersoy, milli maç hareketliliğinin şehre ekonomik olarak katkı sağlayacağını dile getirerek şöyle konuştu:

"Milli maçımız 8 Eylül Cuma günü oynanacak. Milli takım maçlarına Eskişehir Yeni Stadyumu hep uğurlu geldi. Umarım bu maçta güzel bir sonuçla tamamlanır. Eylül ayı Eskişehir'de normalde turizmin yoğun olduğu bir tarih. Milli maçın Eskişehir'de oynanacak olması bu yoğunluğu biraz daha artıracaktır. Şu an o tarihle ilgili otellerle ilgili görüşmeler yapıyoruz. 2-3 otelde hem futbol takımlarının hem federasyonlarının hem de görevli olan organizasyon yetkililerinin konaklayacağından dolayı bir yoğunluk söz konusu. İnternet üzerinden satılan maç biletlerinin tükendiğini biliyorum. Sponsorluklara da verilen biletler olduğu için yoğun bir talep olacak. Muhtemelen stat da dolu olacak. Bölgede bununla ilgili yoğunluk devam etse de yer bulunabiliyor. Futbolseverlerin acele etmesi gerekiyor. Çünkü maç tarihi yaklaştıkça rezervasyon yoğunluğunun artmasını bekliyoruz. Bu hareketliliğin şehrimizin ekonomisine çok ciddi katkıları olacak. Oldukça memnunuz."

"Yaz tatili yoğunluğu ile birlikte rezervasyon talepleri ilerliyor"

Özellikle büyük şehirlerden milli maça yoğun bir ilginin olmasını beklediklerini vurgulayan Başkan Ersoy, "Yakın bölgelerden gelenlerin yoğunluğu olmasını bekliyoruz. Ama büyük şehirlerden daha yoğun bir ilgi bekliyoruz. Vatandaşların talepleri var. Yaz sezonu tatili devam ettiği için o yoğunlukla rezervasyon talepleri ilerliyor. Milli takımın rakibi Ermenistan ile ilgili yurt dışından acentelerimize yansıyan çok yoğun bir talep yok. Ama muhtemelen onların da taraftarları ilgi gösterecektir" diye konuştu.

"Herkesin bu önemli atmosferde milli takımımızı yalnız bırakmamasını bekliyoruz"

Eskişehir'de bir otelin genel müdürü olan Metin Yılmaz, milli maça yönelik oda rezervasyonlarının başladığına işaret ederek, kentte güzel bir maç atmosferinin oluşacağını beklediklerini aktardı. Maçın oynanacağı tarih olan 8 Eylül ile hafta sonuna denk gelen 9 ve 10 Eylül günlerinin Eskişehir'e gelecek misafirler için bir turistik gezi fırsatı olacağına değinerek şunları kaydetti:

"8 Eylül'deki önemli Türkiye - Ermenistan maçında misafirlerimizi Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Rezervasyon yoğunlukları başladı. Talepler çok fazla. Hem maçı izleyip hem de sonrasında Eskişehir'i ziyaret edip gezmek isteyen misafirlerimiz için bulunmaz bir fırsat. Hava da çok güzel. Eskişehir de bir futbol şehri. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Herkesin bir an önce rezervasyonlarını yaptırmasını ve bu önemli atmosferde milli takımımızı yalnız bırakmamasını bekliyoruz. Özellikle İstanbul'dan Eskişehir'e gelecek çok fazla kişi var. Rezervasyonlarını şimdiden yaptıran birçok misafirimiz var. İlgili tarihler için otellerde yoğunluklar yavaştan artmaya başladı. Zaten Eskişehir hafta sonu turistler için gözde bir şehir. Bir de böyle güzel bir maçta daha da yoğun bir gün geçeceğini tahmin ediyoruz."

"Eskişehirli otelciler olarak hazırlıklarımız tamam"

Yılmaz, milli takımın rakibi Ermenistan Futbol Federasyonu'ndan ekiplerin ve futbolcuların da Eskişehir'de konaklayacağından bahsederek, "Yine aynı şekilde taraftarlarının da bir ilgisi var. Açıkçası geleceklerini düşünüyorum. Eskişehirli otelciler olarak biz hazırız. Elimizden gelen bütün gayretle misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımıza inanıyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam. Eskişehir'de bulunmak isteyen tüm taraftarlarımızı milli takımımızı desteklemeye ve şehri gezmeye bekliyoruz" diye konuştu.

"Eskişehir'e gelme imkanı olan varsa biletini alıp stada gelsin"

Eskişehirspor taraftarı olduğunu ifade eden Fatih Patlar isimli bir vatandaş ise milli maçların her zaman Eskişehir ve Bursa gibi Anadolu şehirlerinde oynanması tarafında olduğunu söyledi. A Millilerin Ermenistan'ı mağlup edeceğini düşündüğünü belirten Patlar, "Ben yıllardır hep milli maçların Anadolu'da oynanmasını savunuyorum. Eskişehir'de, Bursa'da, Kayseri gibi şehirlerde milli maç oynanması taraftarıyım her zaman. Son 3-4 yıldır da federasyon bu konuda hassas. Artık maçları İstanbul'dan ziyade Anadolu şehirlerinde oynatmayı özen gösteriyor. Bizim için bu büyük bir avantaj. Çünkü İstanbul'da çok fazla maç oynandı, takım olarak bazı tepkiler oldu. Ama Anadolu'da böyle bir şey yok" dedi.

Maç biletini alarak maça gideceğini belirten Patlar, "Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Eskişehir'de taraftar çok ateşlidir, tutkulu bir taraftarımız var. Ama milli takım maçları olduğu zaman şehirdeki kalabalık görülmeye değer. İnsanların o güne uygun kıyafet giyip, forma ve atkılarını alırlar. Erken saatte çıkıp çarşıdan stada doğru yürüyerek marş söyleyip giderler. Eskişehir çok kalabalık olacaktır. İnşallah milli takım için iyi olur. Ermenistan bizden iyi bir takım değil, mutlaka yeneceğiz. Benim temennim 3-0" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR