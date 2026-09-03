Balıkesirspor: Şampiyonluk Hedefiyle Yeni Sezona Hazır

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, üst liglere tırmanmayı amaçlıyor.

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda mücadele eden ve daha sonra alt liglere gerileyen Balıkesirspor, yeniden eski günlerine dönmek istiyor.

Sezona 12 yeni transferiyle teknik direktör Polat Çetin liderliğinde başlayan kırmızı-beyazlı ekip, kamp dönemini Ankara ve Afyonkarahisar'da geçirdi.

Kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüren Balıkesir ekibi, yeni sezonda şampiyonluğu ulaşarak bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Balıkesirspor, Atatürk Stadı'ndaki zemin yenileme çalışması nedeniyle ligdeki ilk maçını 6 Eylül Pazar günü Bucaspor 1928 ile Aliağa'da oynayacak.

"Oyuncularımıza ve kendimize güveniyoruz"

Teknik Direktör Polat Çetin, AA muhabirine, Balıkesirspor'un Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çetin, yeni sezonda yola şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını belirterek, 45 gündür antrenman ve hazırlık maçları yaptıklarını anlattı.

Çok güzel bir kamp geçirdiklerini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Her şey yolunda, sakatımız yok. Şimdi maçı bekliyoruz. Tabii ki hedefimiz var. Şampiyonluğu oynayan birkaç takımdan biriyiz. Bunun için kurulduk. Çok transferimiz var ama zaten öyle olmalıydı. Ligin iyi oyuncularını aldık. Gençlerimizle yeni transferlerimizi birleştirerek bir sentez oluşturacağız. Kendi oyun isteğimiz ve oyun planımızı da çalışıp öğreterek lige giriş yapmak istiyoruz."

Polat Çetin, oyunculara güvendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işin altından kalkacağımızı biliyoruz. İlk maçımızın iyi geçmesini diliyoruz. Kazasız 3 puanla dönmek istiyoruz. Bir saha problemimiz var. Birkaç iç saha maçımızı dışarıda, başka sahalarda oynayacağız. Bizim için çok sorun değil. Bütün sahalar bizim. Biz iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var. Büyük bir camiayız. Her oynadığımız saha bizim sahamız. Orada yine sahaya çıkıp kazanmak için oynayacağız. İnşallah bunu başarırız."

Çetin, kentten ve taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi.

"İlk maçımızda güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Futbolculardan Emre Gemici de güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Balıkesirspor'u şampiyon yapmayı hedeflediklerini ifade eden Emre, "Hedefimiz, Balıkesirspor'u bir üst lige taşımak. İlk maçımızda güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maçı Aliağa'da oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı desteklemeye bekliyoruz." dedi.

Oyunculardan Akın Akman da takımın yeni bir oluşum içinde olduğunu kaydetti.

Sezona çok iyi hazırlandıklarını anlatan Akın, "Hocamızın bizden istediği her şeyi inşallah sahaya yansıtıp ilk maçımızı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Taraftarlarımız her zaman yanımızda olsun. Her zaman bizi desteklesinler." diye konuştu.

Kaynak: AA