Haberler

Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman Anısına Turnuva Düzenlendi

Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman Anısına Turnuva Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman adına Kocaeli'de düzenlenen basketbol turnuvası başladı. Turnuvada Çayırova Belediyesi Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Koleji mücadele ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman adına Kocaeli'de düzenlenen basketbol turnuvası başladı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Çayırova Belediyesi Basketbol tarafından eski oyuncusu İlkan Karaman'ın anısına düzenlenen turnuvaya, Çayırova Belediyesi Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Koleji katılıyor.

Çayırova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçında Çayırova Belediyesi Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 98-87 mağlup etti.

Turnuva, 13 Eylül'de sona erecek.

Çayırova Belediyesi Eğitimspor Kulübü Başkanı Hasan Akan, AA muhabirine, İlkan Karaman'ın ölüm yıl dönümünde kendisini güzellikler içinde yad ettiklerini söyledi.

İlkan Karaman'ın adını yaşatmak adına turnuva düzenlediklerini ifade eden Akan, "Türkiye'ye mal olmuş bir sporcu, 2023-2024 sezonunda da bizim sporcumuzdu. Karakterli, düzgün ve çok iyi bir sporcuydu. Bize de çok katkıları oldu ve güzel maçlar çıkardı. Elim bir kaza sonucu onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çayırova Belediyesi Basketbol ailesi olarak onu hiç bir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Spor
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Özel'den kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı

Özel'den sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı
Katar saldırısı sonrası Netanyahu'dan Hamas'a yönelik yeni tehdit

Katar'ın başkentini vuran İsrail'den yeni saldırı tehdidi
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İsrail ordusuna kanlı pusu! Tankı böyle imha ettiler

İsrail ordusuna kanlı pusu! Tank içindeki askerle birlikte küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.