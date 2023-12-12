Hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğraması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını belirten eski MHK Genel Sekreteri Ali Kunak, "Meler çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, 'İzmir'e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver' şeklinde sakinleştirmeye çalıştık" diye konuştu.

Eski MHK Genel Sekreteri Kunak: Hakem Halil Umut Meler 'Bu iş bitti, benden bu kadar' dedi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

"HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKMA KARARI ALDI"

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'le görüştüğünü belirten Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Kunak, Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.

"BU İŞ BİTTİ, BENDEN BU KADAR"

Kunak, "Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, 'İzmir'e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver' şeklinde sakinleştirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğu, önemli bir hayati tehlikesinin olmadığı ve kafa travması olması nedeniyle takip edileceği belirtildi.