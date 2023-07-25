Eski West Ham ve Newcastle kalecisi ve futbol yorumcusu Shaka Hislop, geçtiğimiz pazar günü California'da oynana Real Madrid ile AC Milan arasındaki maç öncesi canlı yayında bayıldı. Hislop'un sağlık durumu iyi olduğu açıklandı.

- Eski kaleci ve futbol yorumcusu Shaka Hislop canlı yayında bayıldı

CALİFORNİA - Eski West Ham ve Newcastle kalecisi ve futbol yorumcusu Shaka Hislop, geçtiğimiz pazar günü California'da oynana Real Madrid ile AC Milan arasındaki maç öncesi canlı yayında bayıldı.

Real Madrid ile AC Milan arasında geçtiğimiz pazar günü ABD'nin California eyaletinde yer alan Rose Bowl'da oynanan hazırlık maçı öncesi yapılan canlı yayında, Eski West Ham ve Newcastle kalecisi ve futbol yorumcusu Shaka Hislop bayıldı. Sunucu Dan Thomas ise, Hislop'un bayılmasının ardından hemen çevredekilerden yardım istedi. Hazırlık maçının oynandığı gün California'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde olduğu fakat bunun Hislop'un bayılmasında bir etken olup olmadığını bilinmiyor.

Thomas, kısa bir süre Hislop'un sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, Hislop'un çeşitli testler yapıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak, "Bilinci yerinde. Konuşuyor. Bence tüm bunlardan biraz utandı. Bol bol özür diledi. İnsanların onunla dalga geçmesinden hoşlanan bir adam değil. Açıkçası herhangi bir teşhis koymak için çok erken, ama önemli olan Shaka'nın bilincinin açık olması. Neyse ki eşiyle konuştuk ve işler yolunda görünüyor" dedi.

"Hayat sana ara sıra duraklaman için bir an verir"

Hislop ise maçın ardından pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu garipti, hayat sana ara sıra duraklaman için bir an verir ve bu benimkiydi. Şükredecek çok şeyim var. Eşim, çocuklarım, ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım, yıllardır aynı alanı paylaştığım, teşekkür ederim. Artık biliyorum ki tartıştığımız ve anlaşamadığımız zamanlarda bile her birinizin tam desteğine sahibim ve geri dönüp yapmaktan en çok zevk aldığım şeyi yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 54 yaşındaki Hislop, futbol kariyeri boyunca Reading, Newcastle, West Ham ve Portsmouth'ta forma giydi.