Rozetini Meral Akşener taktı! Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu memleketi Hatay'da ilk günden bu yana herkesin yardımına koşan eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ PARTİ LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRİYOR

Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Zan'a rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında taktı.

"BAHTSIZ BİR ŞEHİRDEN GELİYORUM"

İYİ Parti'ye katılmasının ardından eski futbolcu Gökhan Zan kürsüde yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere ben medeniyetinin yeşerdiği insanlık tarihine kadar eski birikimleri bir arada barındıran medeniyetin topraklarından Hatay'dan Antakya'dan geliyorum. Ama aynı zamanda öyle bahtsız bir şehirden geliyorum ki depremlerden afetlerden savaşlardan işgallerden başını kaldıramayan bir coğrafyadan geliyorum.

"HATAY HEPİMİZİN ŞAHSİ MESELESİDİR"

Ancak Hatay insanları kendi tırnaklarıyla sırtından yükü eksik etmeyen her seferinde küllerinden yeniden doğan memleketin çocuklarıyız aynı zamanda. Atamızın bize son armağanıdır, göz nurudur Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Hatay benim şahsi meselemdir', bundan sonra Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Ben sizlere tekrardan Hatay'ı deprem bölgesini ihya ve inşa etmek için tekrardan hakça hukukça kardeşçe bundan önce nasıl yaşadıysak bundan sonra da yaşayacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in Gökhan Zan'a rozet taktığı an: