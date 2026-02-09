Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'den çok konuşulacak hapishane benzetmesi

2016-2017 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve 2019 yılında futbolculuk kariyerine nokta koyan Hollandalı eski futbolcu Gregory Van der Wiel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak profesyonel futbol hayatı hakkında konuştu.

''FUTBOL BİR HAPİSHANE''

Kariyeri boyunca hiç bir zaman mutlu olmadığını açıklayan Van der Wiel,''Futbol bir hapishane, kariyerimin tek bir anından bile zevk almadım. 16 kupa kazandım ancak kendimi tamamen yalnız hissettim. Sanki bir seyirci gibi hissediyordum,oyunun parçası değilmişim gibi düşünüyordum. Maske takmıştım, kendim olamıyordum. Kazandığım onca şeyde hiç bir şey hissetmedim; ne sevinç ne gurur ne de hiç bir şey.'' dedi.

''ÖZGÜR DEĞİLDİM''

''Özgürce oynamam gerekirken kaskatı oynadım, patlamam gerekirken kendimi tuttum, özgür değildim.'' diyen eski sağ bek, ''Eğer soyunma odasında aynı şekilde hissediyorsanız zayıf değil, insansızsınız.'' sözlerini sarf etti.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Futbolu bırakmasının ardından mental ve performans koçluğunun yanı sıra, sosyal medya üzerinden içerikler üreten Van der Wiel, futbolculuk kariyerinde 380 resmi maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda 17 gol atan Wiel, 45 golün asistini yaptı.