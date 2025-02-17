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Simon Kjaer, Midtylland'a yönetici oldu

Simon Kjaer, Midtylland'a yönetici oldu
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Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla 35 yaşında futbolu bırakan Simon Kjaer, ülkesi Danimarka'nın takımlarından Midtylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu. Milli takımda kaptanlığa kadar yükselen Kjaer, 2 sezon da Fenerbahçe forması giymişti.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve geçtiğimiz ay futbolculuk kariyerini noktalayan Simon Kjaer'in yeni işi belli oldu.

MIDTJYLLAND'A YÖNETİCİ OLDU

35 yaşında futbolu bırakan Simon Kjaer, ülkesi Danimarka kulübü Midtjylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılan genel kurulda, 35 yaşındaki Simon Kjær ve 54 yaşındaki Tina Ebler'in FC Midtjylland'ın yönetim kuruluna katılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Simon Kjaer, Midtylland'a yönetici oldu

1 AY ÖNCE FUTBOLU BIRAKMIŞTI

35 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, 13 Ocak'ta 2025'te futbolu bıraktığını açıklamıştı. Simon Kjaer, yaptığı açıklamada "Aklımda, kariyerimi Milan'da bitirmek vardı. Oradan, başka bir şey arama anlamında, düşüncelerimde ve zihnimde o kadar uzaktaydım ki, daha iyi bir son olamazdı. Sonum San Siro'da geldi ve o deneyim... Bunun benim sonum olduğunu çok iyi biliyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Simon Kjaer, Midtylland'a yönetici oldu

2 SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI

2015 yazında 7.65 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Kjaer, 2017 yazında ise 12.5 milyon euro karşılığı Sevilla'ya transfer oldu. Kjaer, kariyerinde Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve son olarak Milan forması giydi. Danimarkalı futbolcu, kulüp düzeyinde son olarak 25 Mayıs'ta Salernitana'ya karşı oynadı.

2009'dan 2024'e kadar Danimarka milli takımında da forma giyen Simon Kjaer, 132 maça çıkarak milli takımında en çok forma giyen ikinci futbolcu oldu. Kjaer, 2016'da ise Danimarka'nın kaptanı oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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