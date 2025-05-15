Eski Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu, başkan adaylığını açıkladı Açıklaması

Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu, başkan Ali Koç'un görevi bırakması gerektiğini belirterek, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyen Mahmut Uslu'ya eski yöneticiler ve dernek başkanları da eşlik etti.

Sözlerine Ali Koç yönetimine değinerek başlayan Uslu, "Yaşamadığımız her şeyi Ali Koç döneminde yaşadık." ifadesini kullandı.

Ali Koç'un görevi bırakmasını isteyen Uslu, "Yeter artık git demiştim, aynı görüşteyim, gitmesi gerekiyor. Para, para, para demeyin. Vahim bir tablo var Fenerbahçe'de. Sayın başkan beceremiyorsun. Bu ayıp değil ki. Belki başka konuları becerebilirsin ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. 2018'de başkanın verdiği sözleri buldum. İnsan bu kadar söz verirse bir tanesini yapar. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Çocuklar ağlıyor. Sen herhalde halkın içinde dolaşmıyorsun. Onun için gitmen gerekiyor. Bu basın toplantısını birliktelik için yapıyorum." diye konuştu.

Ali Koç'un ilk başkan olduğu dönemde Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu olduğunun altını çizen Mahmut Uslu, "O takımın başında olan Aykut Kocaman ve yanındaki isimlerle kötü şekilde yolları ayırdınız. O güzel takımın tamamen omurgasını bozdunuz. Fernandao, Giuliano, Josef de Souza gibi isimler vardı. Hala aldığınız oyuncular bu isimlerin ayarında değil. Sizin hatanız bir tane, iki tane değil, onlarca hatanız var. Eljif Elmas'ı, Kim Min Jae'yi Napoli'ye sattın. Napoli'yi şampiyon yapmak için mi Fenerbahçe'ye başkan oldun? Napoli'yle bu kadar ilişkiniz vardı da Osimhen için hiç mi görüşmediniz? Biz görevden ayrıldıktan sonra 7 senede bir tane ağaç dikilmemiş." açıklamasında bulundu.

"Başkanlıksa başkanlık"

Şampiyonluğun dışında hiçbir şeyin Fenerbahçe taraftarını mutlu etmediğini belirten Uslu, "Sana son bir abilik yapmak istiyorum, bence artık sen kendin ayrıl ve biraz büyü. Belki insanlar anlatamıyor, iyi bir ekip kur bekle, çalış, öğren. Bu dip dalga, bizim hissettiğimiz gibiyse seni imzayla gönderirler. Onun için yapma. İyi ol, bence ayrıl. Güvenoyu iste, seni seçerlerse başüstüne ama bu imza işi iyi olmaz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe yönetiminin takımın çok kaliteli bir kadrosu olduğu yönündeki açıklamaya katılmadığını aktaran Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talisca ve Skriniar haricinde rakiplerin, senin takımından hangi futbolcuyu alırlar? Sen rakiplerden hangi oyuncuları alırsın? Rakibinden en az 4-5 oyuncu almak istersin, rakibin senden bu 2 isim haricinde bir tane oyuncu almaz. Bizim dönemimizdeki kadrolarda rakipler en az 5 oyuncumuzu almak isterdi, biz onlardan bir oyuncu almak istemezdik. Biz Haluk Ulusoy döneminde 4 kez şampiyon olduk, onlara rağmen olduk. Yapı falan diyorsunuz, tamam ama kurşunu yiyen biziz, sopayı yiyen biziz, en büyük yapı bizim dönemimizdeydi. Yapacağınız tek şey emek vermekti. Hakem seminerine kaç kez gittiniz, kaç kez adam gönderdiniz? Doğru düzgün transfer yapmadınız."

Fenerbahçe'nin düzlüğe çıkması gerektiğini vurgulayan Mahmut Uslu, başkan adaylığını da şu sözlerle açıkladı:

"Birliktelik şart. Sen ayrılsan da 'Onlar, bunlar' deme. Bizde her şey var, cesaret de var, tecrübe de var. Biz bu kulübü götürüp uçururuz. Senin gibi de konuşmayız. Anahtarı antrenöre teslim etmişsiniz. Antrenör saha içinde çalışacak, politika yapamaz. Bunlar kulübün çalışanları. Senin bunlardan dolayı gitmen lazım. 2013'te Fenerbahçe'ye kimse yönetici olarak girmiyordu. Biz elimizi, kolumuzu, gövdemizi taşın altına soktuk. Biz o dönemde kaş, göz, aile demedik girdik. Başkanlıksa başkanlık. Bir Fenerbahçeli için en büyük onur Fenerbahçe başkanlığıdır. Ben bu konuşmayı birliktelik için yaptım. Fenerbahçe ortada kalmaz, gerekirse başkanlık da olur."

"Bırakma kararı vermezse ben de gidip imza vereceğim"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi maçları statta izlemediğinin altını çizen Mahmut Uslu, "Futbolcular 2 kişiyi tanır, başkanı ve hocayı bilir. Galatasaray maçı oynanıyor sen yoksun, Beşiktaş maçı var sen yoksun. Burası İsveç değil, Finlandiya değil. Geleceksin oyuncuna güç vereceksin. Gerekiyorsa devre arasında bağıracaksın. Biz soyunma odasında büyüdük, böyle olmaz. 2 kez Galatasaray'a yeniliyorsan, Beşiktaş'ın bu kadar problemi varken 2 kez kaybediyorsan susacaksın. Siz antrenör ve oyuncularınıza 'Yapı var' dedirtemezsiniz, 'Bu bizim işimiz' diyeceksiniz. 'Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar' denilir mi? Mücadele edeceksin ya da ayrılacaksın." ifadelerini kullandı.

Kendisinin eski başkan Aziz Yıldırım'la kader birliği yaptığını, Fenerbahçe için büyük savaşlar verdiklerini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Biz bu kulübü çeklerle döndürdük. Bu işler sebebiyle evlerimize haciz de geldi. Ama kişisel durumlara girmeyeceğim. 1 hafta içinde kendisi bırakma kararı vermezse imza kampanyasına ben de gidip imza vereceğim. Öyle bir niyetim yoktu ama insanlar muazzam şekilde imza veriyorlar. İmza ne zaman tamamlanırsa o zaman gider. İnşallah Fenerbahçe'de hep beraber birlikteliği sağlayacağız ve işi bitireceğiz. Öyle bir takım kurmamız lazım ki, Galatasaray'ın Osimhenli kadrosunu yenecek kadro kurmamız gerekiyor."

Son olarak kendisinin haricinde aday çıkması durumunda tavrının ne olacağı sorulan Mahmut Uslu, "Biz bu kulübe verenlerdeniz, alan tarafta olmadık. Ali Koç da bu kulübe verenlerden birisi. Bir de bu kulüpten alanlar var. Eğer alanlar aday olursa kesin adayım, verenler aday olursa oturup konuşuruz." diyerek sözlerini tamamladı.