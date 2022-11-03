Eski Beşiktaşlı, güzel sunucu Diletta Leotta için sevgilisini terk etti

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Newcastle United'ın kalecisi Loris Karius'un, güzel sunucu Dietta Leotta ile ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. Türk oyuncu Can Yaman ile bir süre ilişki yaşayan Leotta'nın Karius ile birlikte olduğu iddiaları sosyal medyada büyük ses getirdi.

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın kalesini koruyan ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Loris Karius saha içi kadar aşk hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

LEOTTA İÇİN SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

Alman basını, Loris Karius'un Diletta Leotta için Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan ınfluncer sevgilisi Janine Wiggert'ı terk ettiğini öne sürdü.

CAN YAMAN İLE İLİŞKİSİ VARDI

İtalya sunucu Diletta Leotta, Türk oyuncu Can Yaman ile bir süre ilişki yaşamıştı. Yaman'dan ayrıldıktan sonra güzel sunucunun adı iki kişiyle daha gündeme gelmişti.

Can Yaman-Diletta Leotta

Loris Karius